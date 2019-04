Mannheimer Morgen zu Vergleichsportalen Überschrift: Regeln für alle Leider, leider können wir Verbraucher es uns selten so einfach machen, wie wir es gerne hätten. Eine Mindestportion Misstrauen ist auch bei Entscheidungen im Netz nötig - sei es bei der Wahl einer Versicherung oder dem Wechsel zu einem anderen Energieversorger. Internet-Vergleichsportale bieten sich dabei als unabhängige Entscheidungshelfer an. Aber das können sie aufgrund ihres Geschäftsmodells gar nicht sein. Sie finanzieren sich unter anderem durch Vermittlungsprovisionen - bekommen also genau von den Anbietern Geld, die sie auf ihren Ranglisten präsentieren. Viele Internet-Portale legen genau das den Nutzern nicht deutlich und verständlich genug dar. Wie objektiv ihre Ranglisten sind, lässt sich deshalb schwer beurteilen. Der Verbraucher muss aber wissen, wie genau die Ranglisten entstanden und wie verlässlich sie sind. Das Bundeskartellamt bestätigt nun die Vorwürfe, die Verbraucherschützer schon mehrfach erhoben haben. Viele Portale haben sich zwar schon deutlich transparenter aufgestellt - und der Druck durch die Kritik der Wettbewerbshüter könnte zu weiteren Verbesserungen führen. Das reicht aber noch nicht: Die Politik muss verbindliche Regeln für alle Portale aufstellen - und deren Einhaltung kontrollieren. Dafür ist die breit angelegte Untersuchung der Kartellbehörde eine gute Grundlage. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2019 12:19 ET (16:19 GMT)