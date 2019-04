Bietet jetzt "Tube-up"-Designoptionen für Nasen- und Nasenpolster-Maskenträger und noch mehr Flexibilität und Wahlmöglichkeiten, damit die Benutzer in jeder Position besser schlafen können

ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD) stellte heute seine zweite CPAP-Maske mit Kopfanschluss zur Behandlung von Schlafapnoe mit einer neuen Option für Nasenkissen, die AirFit P30i, vor.

AirFit P30i nasal pillows tube-up CPAP mask, front view (Photo: Business Wire)

Der "Tube-up"-Anschluss (Kopfanschluss) der Maske, der ebenfalls bei der im Januar veröffentlichten Nasenmaske AirFit N30i von ResMed zum Einsatz kommt, hält die Schläuche aus dem Weg, sodass der Träger sich in jeder Position bewegen und schlafen kann.

AirFit P30i passt 90 Prozent der Träger mit nur zwei Rahmengrößen und drei Kissen und hilft so den Anbietern von medizinischen Geräten (HME), Patienten einfacher und schneller zu versorgen.

"Die AirFit P30i bietet große Bewegungsfreiheit für Patienten, die eine unauffällige Nasenkissenmaske wünschen", so Jim Hollingshead, Präsident von ResMeds Sleep Business. "Dieser einzigartige Kissen-Kopfrahmen ist eine großartige Ergänzung unserer wachsenden Maskenfamilie und es ist einfach für Schlaflabore und HMEs, ihn zu lagern und anzupassen."

Wie AirFit P30i im Vergleich abschneidet

In einer klinischen Studie wurde AirFit P30i mit der anderen Nasenkissenmaske mit Kopfanschluss verglichen:

CPAP-Anwender bevorzugten AirFit P30i fast im Verhältnis 2 zu 1.

Mehr als 70 Prozent, deren Präferenz auf der Maskendichtung basierte, bevorzugten AirFit P30i.

Doppelt so viele berichteten, dass AirFit P30i einfacher zu bedienen und komfortabler sei.

Verfügbarkeit

AirFit P30i ist heute in ganz Europa, Australien und Neuseeland erhältlich. Es wird am Montag, den 15. April, in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in anderen Ländern später in diesem Jahr verfügbar sein.

Die Maske ergänzt das Portfolio von ResMed mit über 30 CPAP-Masken, darunter die beliebte "Tube-down"-Nasenkissenmaske AirFit P10 mit Schlauch nach unten, die mit dem internationalen Red Dot Product Design-Award ausgezeichnet wurde.

"Wir glauben, dass jeder Patient anders ist und wir sind bestrebt, jedem, der eine CPAP-Therapie benötigt, die bestmögliche Erfahrung zu bieten", so Hollingshead. "Deshalb bietet ResMed eine breite Palette von AirFit-Masken an und wir werden weiterhin Innovationen produzieren, um das Portfolio zu erweitern."

Über ResMed

ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD) leistet Pionierarbeit auf dem Gebiet innovativer Lösungen, die Personen durch entsprechende Therapien Krankenhausaufenthalte ersparen und sie befähigen, ein gesünderes Leben zu führen und eine höhere Lebensqualität zu erzielen. Unsere über die Cloud vernetzten medizinischen Geräte verändern grundlegend die Versorgung von Menschen mit Schlafapnoe, COPD und anderen chronischen Erkrankungen. Unsere umfassenden außerklinischen Software-Plattformen unterstützen medizinische Fach- und Pflegekräfte, die Personen dabei helfen, in ihrem eigenen Zuhause oder in ihrer gewählten Pflegeumgebung gesund zu bleiben. Durch die Bereitstellung einer besseren Versorgung steigern wir die Lebensqualität von Personen, mindern die Auswirkungen von chronischen Erkrankungen und reduzieren die Kosten für Verbraucher und Gesundheitssysteme in mehr als 120 Ländern. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter ResMed.com und folgen Sie @ResMed.

