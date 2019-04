Stuttgart (ots) -



Frank-Walter Steinmeier zu Besuch beim SWR in Stuttgart



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht in der veränderten Mediennutzung Chancen und große Herausforderungen für Journalistinnen und Journalisten. Bei einem Redaktionsbesuch am Donnerstag, 11. April 2019, beim Südwestrundfunk (SWR) in Stuttgart sagte Steinmeier: "Für Journalisten gibt es durch das Internet und die sozialen Medien heute viel mehr Möglichkeiten, Menschen zu erreichen. Das ist gut. Die Schnelligkeit des Internets sollte allerdings nicht dazu führen, dass sich Journalisten treiben lassen. Gute Recherche braucht Zeit und Raum. Der alte Satz: 'Genauigkeit geht vor Schnelligkeit' hat heute genauso Gültigkeit wie früher. Die Fakten müssen stimmen - ganz gleich auf welchem Weg die Nachricht die Menschen erreicht."



Auf Einladung von SWR Intendant Peter Boudgoust traf sich der Bundespräsident zum Meinungsaustausch im Funkhaus Stuttgart mit größtenteils jungen Medienmachern des SWR. Bei dem ersten Redaktionsbesuch seiner Amtszeit bei einem elektronischen Medienunternehmen wollte sich Steinmeier vor allem über die sich verändernden journalistischen Herangehensweisen und Arbeitsbedingungen in einem multimedial aufgestellten öffentlich-rechtlichen Sender informieren.



Was heißt Multimedialität ganz konkret für die Arbeit von Reporterinnen vor Ort? Wie gehen gerade junge Journalisten mit Anfeindungen im Netz um, wie mit Fake News? Welche Anstrengungen unternimmt der SWR, um junge Menschen für öffentlich-rechtliche Inhalte zu gewinnen? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des rund einstündigen Treffens.



