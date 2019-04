Vor 50 Jahren betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Nun ist die Begeisterung erneut entbrannt. Schon in fünf Jahren sollen wieder Menschen auf dem Trabanten landen - und bald sogar noch weiter reisen.

Matthias Maurer war zuletzt ziemlich viel unterwegs. Er quartierte sich vor der Küste Floridas mehr als zwei Wochen in einem 14 Meter langen Container auf dem Meeresboden ein. Harrte in Schweden zwei Tage lang im Wald aus, ohne Zelt, ohne Schlafsack, ohne Essen, bei minus neun Grad. Und taumelte über dem Atlantik schwerelos durch ein Flugzeug, das mit der Spitze voraus gen Boden schoss.Maurer, 49, ist Deutschlands next Astronaut; schon bald soll er hinauf zur Internationalen Raumstation (ISS) fliegen. Er wäre der zwölfte Deutsche im All. Und träumt von mehr: von einer weiten Reise, von einer Mondmission. "Würde man mir einen Platz in einem Mondraumschiff anbieten", sagt Maurer, "müsste man mich zurückhalten, damit ich da nicht gleich hineinspringe."

Echte Hoffnungen auf einen Mondflug hat sich seit der letzten Apollo-Mission 1972 niemand mehr gemacht. Es gibt keine Rakete und kein Raumschiff, die den Erdtrabanten erreichen könnten. Und lange Zeit schien es, als würde sich daran auch nichts ändern. Nun aber ist der Mond zurück im Visier der Raumfahrt.

Ende März verkündete US-Vizepräsident Mike Pence in einer Rede vor führenden Raumfahrtexperten ein noch ehrgeiziges Ziel: In den nächsten fünf Jahren sollen amerikanische Astronauten den Mond betreten. Die Welt liefere sich wieder ein Wettrennen ins All, erklärte Pence und verwies auf Chinas und Russlands Raumfahrtambitionen. Darum drängten sich bemannte Missionen auf. In diesen Tagen will das israelische Entwicklerteam SpaceIL zunächst einen unbemannten Lander im Mare Serenitatis absetzen, einem riesigen Krater auf dem Mond, der von der Erde aus als dunkler Fleck zu erkennen ist. Es ist, wenn alles gelingt, die erste kommerzielle Mondlandung. Die Raumfahrtorganisationen von Indien und China sowie das US-Start-up Moon Express planen für dieses Jahr ähnliche Expeditionen. Und die chinesische Sonde Chang'e 5 soll Gesteinsproben zur Erde bringen.

Sprungbrett ins Sonnensystem

Es ist ein erstaunliches Comeback. 50 Jahre nachdem Neil Armstrong den ersten Fußabdruck im lunaren Sand hinterließ, zieht der Mond die Raumfahrt wieder in den Bann. Thomas Reiter, Exastronaut und Koordinator Internationale Agenturen bei der Europäischen Weltraumorganisation Esa, spricht von einer Renaissance des Mondes: "Es gibt dort wissenschaftlich viel zu entdecken." Forscher versprechen sich nicht nur neue Erkenntnisse über den Ursprung unseres Sonnensystems vor rund 4,5 Milliarden Jahren. "Wir können Ressourcen auf dem Mond abbauen - und ihn als Sprungbrett nutzen für die weitere Erkundung des Weltraums", sagt Reiter. Andere denken noch größer - denken sich den Mond als Habitat der Zukunft. Keine Atmosphäre, Hitze wie im Backofen, Kälte wie im Stickstofftank - schafften Astronauten es, dort dauerhaft am Leben zu bleiben, wäre er wirklich getan, der große Schritt für die Menschheit, von dem Armstrong 1969 sprach.

Die Europäer wollen diesmal unbedingt dabei sein. Gemeinsam mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa, mit Japan, Russland und Kanada schmiedet die Esa Pläne für eine internationale Raumstation, die um den Mond kreist. Und für die neue amerikanische Mondfähre Orion bauen die Europäer den Antrieb.

Anders als im Kalten Krieg kooperieren die Nationen diesmal eng. Und anders als damals eifern auch kommerzielle Unternehmen mit. Neben SpaceIL arbeiten mehr als ein Dutzend Start-ups an Landern, also lunaren Raumsonden, die einige Hundert Kilogramm wissenschaftliche Geräte transportieren können. Amazon-Gründer Jeff Bezos baut mit seinem Unternehmen Blue Origin eine Rakete, die schon in vier Jahren Tonnen an Material zum Mond bringen soll. Und sein Kontrahent Elon Musk, Gründer von SpaceX, will 2023 einen japanischen Milliardär zu einem Rundtrip um den Mond fliegen. In diesen Tagen lässt Musk ...

