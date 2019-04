SOWITEC group GmbH und Vestas Wind Systems A/S vereinbaren Minderheitsbeteiligung von Vestas in Höhe von 25,1 % mit einer Option zum Erwerb der restlichen Anteile innerhalb der nächsten drei Jahre. DGAP-Ad-hoc: SoWiTec group GmbH / Schlagwort(e): Vereinbarung SOWITEC group GmbH und Vestas Wind Systems A/S vereinbaren Minderheitsbeteiligung von Vestas in Höhe von 25,1 % mit einer Option zum Erwerb der restlichen Anteile innerhalb der nächsten drei Jahre. 11.04.2019 / 20:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SOWITEC group GmbH und Vestas Wind Systems A/S vereinbaren Minderheitsbeteiligung von Vestas in Höhe von 25,1 % mit einer Option zum Erwerb der restlichen Anteile innerhalb der nächsten drei Jahre. Sonnenbühl, 11. April 2019 - Die SOWITEC group GmbH (Gesellschaft), ihr Alleingesellschafter Frank Hummel und die Vestas Wind Systems A/S, Aarhus (Vestas) haben heute eine Vereinbarung über die Beteiligung von Vestas an der Gesellschaft in Höhe von 25,1 % des Stammkapitals der Gesellschaft geschlossen. Hierzu wird Vestas neben Anteilen von Herrn Hummel in erster Linie neue Geschäftsanteile in Höhe von 20 % des Stammkapitals der Gesellschaft aus einer Barkapitalerhöhung erwerben. Darüber hinaus sieht die Vereinbarung eine Call-Option vor, die Vestas berechtigt, innerhalb der nächsten drei Jahre die verbleibenden 74,9 % der Geschäftsanteile zu erwerben. Teil der Vereinbarung sind darüber hinaus übliche Minderheitenrechte für Vestas. Die Gesellschaft erwartet durch die Beteiligung von Vestas eine Fortführung der bestehenden Unternehmensstrategie bei verbesserten Wachstumschancen. Die Vereinbarungen werden voraussichtlich im 2. Quartal 2019 nach Vorliegen der kartellrechtlichen Freigabe vollzogen. SOWITEC group GmbH Die Geschäftsführung Ansprechpartner: Andreas Wagner Corporate Communications Telefon: 07128 38 08-503 andreas.wagner@sowitec.com 11.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SoWiTec group GmbH Löherstraße 24 72820 Sonnenbühl Deutschland Telefon: +49 (0) 7128 3808-0 Fax: +49 (0) 7128 3808-38 E-Mail: info@sowitec.com Internet: www.sowitec.com ISIN: DE000A2NBZ21 WKN: A2NBZ2 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 799091 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 799091 11.04.2019 CET/CEST ISIN DE000A2NBZ21 AXC0301 2019-04-11/20:10