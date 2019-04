ISO 27001 ist eine international anerkannte Sicherheitsnorm, die für die Konformität mit 114 Informationssicherheitskontrollen steht



Chicago (ots/PRNewswire) - Keeper Security, Inc (https://c212.net/ c/link/?t=0&l=de&o=2433167-1&h=1218913946&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2F c%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2433167-1%26h%3D1799678938%26u%3Dh ttps%253A%252F%252Fkeepersecurity.com%252F%26a%3DKeeper%2BSecurity%25 2C%2BInc&a=Keeper+Security%2C+Inc)., die führende Cybersecurity-Plattform zur Prävention von Passwort-bezogenen Verletzungen der Datensicherheit und Cyber-Bedrohungen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Zertifizierung nach ISO 27001:2013 am 5. April 2019 erfolgreich abgeschlossen hat.



Die Zertifizierung nach ISO 27001 bedingt, dass eine Organisation die Einhaltung von 114 Informationssicherheitskontrollen demonstrieren können muss. Die Bestrebungen bei Keeper für den Erhalt der ISO-27001-Zertifizierung haben sechs Monaten in Anspruch genommen und unzählige Stunden an Vorbereitungsarbeit aus allen Bereichen des Unternehmens erfordert.



"Wir bei Keeper sind extrem, was Sicherheit angeht, und entwickeln die innovativsten Produkte auf dem Markt, um unsere Kunden vor Verletzungen der Datensicherheit und Cyber-Bedrohungen zu schützen", erklärt Darren Guccione, CEO und Mitgründer von Keeper Security. "Für uns sind diese Sicherheitsbescheinigungen weit mehr als nur Embleme auf unserer Website. Die Zertifizierungen stehen vielmehr für unser Engagement, Sicherheit als Kern unseres Geschäfts zu demonstrieren".



Die ISO-27001-Zertifizierung belegt, dass Keeper ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) implementiert hat, das dem international anerkannten Standard entspricht. Keepers ISMS stellt sicher, dass strenge Sicherheitskontrollen zum Schutz der Kundendaten und zur sicheren Anwendung der Keeper-Produkte und Services bestehen. Sowohl der Erhalt als auch die Beibehaltung der ISO-27001-Zertifizierung signalisieren dem Kunden das Engagement des Unternehmens für die Bereitstellung sicherer Produkte und Dienstleistungen.



Keeper ist das einzige Unternehmen für Passwort-Sicherheit, das die Zertifizierung nach ISO 27001 erhalten hat. Mehr zu Keeper Security erfahren Sie unter https://keepersecurity.com.



Informationen zu Keeper Security, Inc.



Keeper Security, Inc. ("Keeper") transformiert die Art und Weise, wie Unternehmen und Einzelpersonen ihre Passwörter und sensitiven digitalen Assets schützen, um Cyber-Diebstahl und Datenmissbrauch signifikant zu reduzieren. Keeper ist der führende Anbieter von Zero-Knowledge-Security und Verschlüsselungssoftware, die die Bereiche Kennwortverwaltung, Dark Web-Monitoring, digitale Aktenablage und Messaging abdecken. Auf das von PC Magazine als Best Password Manager 2018 ausgezeichnete und mit dem Publisher's Choice Cybersecurity Password Management InfoSec Award 2019 gewürdigte Keeper vertrauen Millionen von Menschen und Tausende von Unternehmen, wenn es darum geht, ihre digitalen Assets zu schützen und die Risiken einer Datenschutzverletzung abzumildern. Keeper ist SOC-2-zertifiziert und zudem für den Einsatz bei der US-Bundesregierung über das System for Award Management (SAM) zugelassen. Keeper schützt Unternehmen aller Größenordnungen in allen wichtigen Industriezweigen. Mehr dazu erfahren Sie unter https://keepersecurity.com.



