Tagesausblick für 12.04.: DAX schleicht weiter aufwärts. Maschinenbauer gefragt!

Der DAX pirscht sich langsam wieder an die Marke von 12.000 Punkten. Zum einen stützt die Aussicht auf weiterhin niedrige Zinsen in der Eurozone. Mit der Einigung auf eine Verlängerung für den Brexit ist nun ein No-Deal-Brexit zunächst abgewendet. Derweil läuten morgen die ersten US-Banken die Berichtssaison ein. So verbesserte sich der DAX im Tagesverlauf auf 11.940 Punkte und der EuroStoxx50 auf 3.435 Punkte. Die US-Aktienindizes starteten wenig verändert in den Handelstag.

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen mehrheitlich leicht an. Die Rendite langfristiger deutscher Staatspapiere näherte sich damit der Null Prozentmarke. Der Goldpreis tauchte wieder unter die Marke von 1.300 US-Dollar pro Feinunze. Platin hielt sich bei 900 US-Dollar. Öl gab nach dem Anstieg der US-Lagerbestände um rund ein Prozent nach. Der Euro/US-Dollar bewegte sich nach dem Brexit-Aufschub kaum von der Stelle und notiert aktuell bei 1,127 US-Dollar. Beim Börsenspiel "Die Deutsche Trader-Rangliste" von HypoVereinsbank onemarkets und Traderfox gibt es den ersten Depotverdoppler. Machen Sie mit! Das Börsenspiel ist zeitlich nicht begrenzt und es warten jeden Monat tolle Premium-Angebote.

Unternehmen im Fokus

Die Anlagen- und Maschinenbauer standen heute hoch im Kurs - abzulesen am Solactive Deutscher Maschinenbau Index, der ein neues Jahreshoch markierte und somit seit Jahresbeginn über 20 Prozent zulegte. Die Aktien von GEA Group und Kion bekamen in den vergangenen Tagen mehrfach gute Analystenkommentare. Heute gelang Kion der Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 54,60 auf ein neues Jahreshoch. GEA Group kämpft noch mit der Marke von EUR 25. Gelingt der Ausbruch könnte eine nachhaltige Wende bevorstehen. Relativ stark zeigten sich heute auch Autobauer und Automobilzulieferer wie BMW, Continental, Daimler, Leoni und VW. BMW meldete gute Absatzzahlen und VW hat Expansionspläne in China. Die Aktie der Lufthansa wurde heute erneut von den Plänen beflügelt, den Cateringbereich LSG zu verkaufen. Einem Beitrag von Bloomberg zufolge sehen einige Mitglieder der Europäischen Zentralbank die Fusionsbemühungen zwischen der Commerzbank und Deutschen Bank skeptisch. Anleger quittierten die Meldung mit deutlichen Kursaufschlägen. Aurubis verlor nach einer negativen Analysteneinschätzung kräftig und bei Siltronic wirkte die gestrige Gewinnwarnung nach.

Morgen legen JP Morgan und Wells Fargo Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vor und Covestro sowie FiatChrysler laden zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

China - Außenhandel, März

Europa- Industrieproduktion Euro-Zone, Februar

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, April

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.000/12.200/12.480 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.640/11.730/11.840 Punkte

Der DAX verbuchte heute erneut ein Plus. Er blieb jedoch in der Range zwischen 11.840 und 12.010 Punkten. Wer nicht jeden Punkt traded sollte vielleicht auf einen Ausbruch aus der Range 11.840/12.010 Punkte abwarten. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Aufwärtsentwicklung bis 12.440/12.480 Punkte. Auf der Untersteite droht eine Konsolidierung bis 11.550/11.730 Punkte (Retracementlinien).

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 11.02.2019 - 11.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.04.2014 - 11.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

