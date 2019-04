Medienmitteilung

Emmi Generalversammlung 2019

Alle Anträge gutgeheissen - Dividende von CHF 9.00 bestätigt

Luzern, 11. April 2019 - Die Aktionäre der Emmi AG sind an der heutigen ordentlichen Generalversammlung in Luzern den Anträgen des Verwaltungsrats in allen Punkten gefolgt. An der Veranstaltung nahmen 1'458 Aktionäre teil, die 4'351'102 Namenaktien oder 81.33 % des Aktienkapitals vertraten.

Konrad Graber, Präsident des Verwaltungsrats der Emmi AG, führte durch die Generalversammlung. Alle Anträge des Verwaltungsrats wurden gutgeheissen. So wurden der Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2018 der Emmi AG genehmigt und die Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 entlastet (Traktanden 1 und 2).

Dividendenausschüttung

Die Aktionäre genehmigten die Ausschüttung einer Dividende in der Höhe von CHF 9.00 pro Namenaktie (Vorjahr: reguläre Dividende von CHF 7.00 zzgl. Sonderdividende von CHF 3.00), wovon CHF 8.00 aus den Gewinnreserven und CHF 1.00 aus den anerkannten Reserven aus Kapitaleinlagen (Traktandum 3). Die Dividende wird am 17. April 2019 ausbezahlt.

Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen

Ebenfalls zugestimmt wurde der Gesamtsumme der Vergütungen (Traktandum 4). Die Aktionäre genehmigten damit die maximale fixe Vergütung des Verwaltungsrats (CHF 970'000) und des Agrarbeirats (CHF 40'000) für das Geschäftsjahr 2019, die maximale fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020 (CHF 5'420'000) sowie die definitive variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018 (CHF 1'040'000).

Detaillierte Informationen siehe Einladung zur Generalversammlung 2019 (https://group.emmi.com/fileadmin/user_upload/emmi_all/user_upload/Emmi-Einladung-GV-2019.pdf) sowie Vergütungsbericht 2018 (https://report.emmi.com/2018/de/antraege-an-die-generalversammlung/)

Wahlen

Die Aktionäre folgten den Anträgen des Verwaltungsrats bei allen Traktanden zu den Wahlen im Verwaltungsrat (Traktandum 5). So wurden alle Mitglieder des Verwaltungsrats einzeln wiedergewählt. Ebenfalls bestätigte die Generalversammlung Konrad Graber als Präsident des Verwaltungsrats sowie die Besetzung des Personal- und Vergütungsausschusses. Unter Traktandum 6 wurde die Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 (wie bisher: KPMG AG, Luzern) und unter Traktandum 7 der unabhängige Stimmrechtsvertreter (wie bisher: Pascal Engelberger, Rechtsanwalt, Burger & Müller, Luzern) - ebenfalls gemäss dem Vorschlag des Verwaltungsrats - gewählt.

Bestätigung Ausblick 2019

Der Präsident des Verwaltungsrats, Konrad Graber, bestätigte die im März gemachten Aussagen für das Jahr 2019: «Emmi ist gut aufgestellt. Wir können heute auf ein breit diversifiziertes Firmen- und Produktportfolio zählen. Dem Jahr 2019 mit Optimismus zu begegnen ist deshalb nicht vermessen.» Das Unternehmen bestätigt auch die im März veröffentlichten Prognosen zum organischen Umsatzwachstum und zu den Erträgen im Geschäftsjahr 2019:

Konzern 2 % bis 3 % Division Schweiz 0 % bis 0,5 % Division Americas 4 % bis 6 % Division Europa 1 % bis 3 % EBIT CHF 215 Millionen bis CHF 220 Millionen Reingewinnmarge 4,7 % bis 5,2 %

