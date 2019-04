SOWITEC group GmbH ('SOWITEC') und Vestas Wind Systems A/S ('Vestas') vereinbaren Minderheitsbeteiligung von Vestas in Höhe von 25,1 % mit einer Option zum Erwerb der restlichen Anteile innerhalb der nächsten drei Jahre. DGAP-News: SoWiTec group GmbH / Schlagwort(e): Vereinbarung SOWITEC group GmbH ('SOWITEC') und Vestas Wind Systems A/S ('Vestas') vereinbaren Minderheitsbeteiligung von Vestas in Höhe von 25,1 % mit einer Option zum Erwerb der restlichen Anteile innerhalb der nächsten drei Jahre. 11.04.2019 / 21:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SOWITEC group GmbH ("SOWITEC") und Vestas Wind Systems A/S ("Vestas") vereinbaren Minderheitsbeteiligung von Vestas in Höhe von 25,1 % mit einer Option zum Erwerb der restlichen Anteile innerhalb der nächsten drei Jahre. Sonnenbühl, 11. April 2019 - SOWITEC, einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, freut sich bekannt zu geben, dass sie zusammen mit ihrem Alleingesellschafter Frank Hummel eine Vereinbarung mit Vestas über eine Beteiligung von Vestas, einem weltweit führenden Anbieter von nachhaltigen Energielösungen, welche dieser mit dem Schwerpunkt Windenergie entwickelt, produziert, installiert und wartet, in Höhe von 25,1 % des Stammkapitals getroffen hat. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Vestas die Option, die restlichen Anteile an SOWITEC innerhalb von drei Jahren nach Abschluss dieser Transaktion zu erwerben. SOWITEC ist seit seiner Gründung im Jahr 1993 im Bereich der Erneuerbaren Energien tätig und hat weltweit über 60 Wind- und Solarprojekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 2.600 MW entwickelt, die bereits in Betrieb oder im Bau sind. SOWITEC ist einer der weltweit größten Entwickler für Erneuerbare Energien. Darüber hinaus befasst sich SOWITEC in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Technologieunternehmen derzeit u. a. mit der Entwicklung innovativer Lösungen für Erneuerbare Energien, wie zum Beispiel schwimmende Solaranlagen, Energiespeicher und grüne Wasserstoffproduktion. Nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden wird SOWITEC die Strategie von Vestas unterstützen und die Fähigkeiten von Vestas erweitern, mit seinen Kunden bei der gemeinsamen Entwicklung in ausgewählten Märkten zusammenzuarbeiten. Als günstigste Stromquelle in mehreren Teilen der Welt hat die Windenergie eine Schlüsselrolle bei der Energiewende unseres Planeten und der Deckung des wachsenden Energiebedarfs übernommen, was Wachstumschancen in neuen Märkten und Kundensegmenten für Vestas eröffnet. Um diese Chancen zu nutzen, setzt Vestas seine Strategie um, in Technologie und wirtschaftliche Kompetenzen jenseits der Windenergietechnologie zu investieren, die es Vestas ermöglichen, nachhaltige Energielösungen zu entwickeln, um die aktuelle und zukünftige Marktnachfrage zu decken. Frank Hummel, Chief Executive Officer: "Wir sind stolz darauf, Vestas als strategischen Partner zu haben, der unser Eigenkapital weiter stärkt und uns hilft, in der Wertschöpfungskette weiter voranzukommen. Zusammen mit unserer starken Erfolgsbilanz in Schwellenländern und unserer langjährigen Erfahrung bei der Entwicklung von Großprojekten für Erneuerbare Energien wird diese Partnerschaft dazu beitragen, dass SOWITEC schneller wächst und wir die Möglichkeit haben, von der weltweiten Erfahrung und Präsenz von Vestas zu profitieren." Juan Araluce, Chief Sales Officer von Vestas: "Mit dem Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an Sowitec erhält Vestas Zugang zu einer unabhängigen Entwicklungsgesellschaft, die unser Portfolio an gemeinsamen Entwicklungen stärkt und unsere Lösungen und Fähigkeiten in strategischen Märkten in Lateinamerika verbessert. Vestas investiert weiterhin in Lösungen und Kompetenzen, die unsere Fähigkeit erhöhen, die sich ändernden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und mit ihnen im Rahmen der Energiewende zusammenzuarbeiten." Für 2018 erwartet SOWITEC einen Konzernumsatz von rund EUR 30 Mio. auf Stand-alone-Basis. Die Beteiligung, die noch der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden bedarf, wird voraussichtlich im 2. Quartal 2019 abgeschlossen und hat keinen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis von SOWITEC. Greentech Capital Advisors fungierte als alleiniger Financial Advisor und die RWT-Gruppe als Legal Advisor von SOWITEC. Über SOWITEC: Als einer der global führenden Projektentwickler für Erneuerbare Energien ist SOWITEC in 14 Ländern tätig mit Schwerpunkt auf den stark wachsenden Schwellen- und Entwicklungsländern. Mit fast 200 Mitarbeitern deckt SOWITEC alle Bereiche der Solar- und Windkraft-Projektentwicklung ab: von der Planung und Konzeption, den Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, über die Baubetreuung, den Vertrieb und die Finanzierung bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung von Wind- und Solarparks. Fast 60 von SOWITEC entwickelte Wind- und Solarprojekte mit über 2.600 MW sind derzeit in acht Ländern in Betrieb oder im Bau. www.sowitec.com Über Vestas: Vestas ist der weltweite Partner der Energiewirtschaft für nachhaltige Energielösungen. Wir planen, fertigen, installieren und warten Windkraftanlagen auf der ganzen Welt, und mit mehr als 101 GW an Windkraftanlagen in 80 Ländern haben wir mehr Windenergie installiert als jeder andere. Durch unsere branchenführenden intelligenten Datenfunktionen und die beispiellosen mehr als 86 GW an in Betrieb befindlichen Windkraftanlagen nutzen wir Daten, um Windressourcen zu analysieren, zu prognostizieren und zu nutzen und erstklassige Windkraftlösungen anzubieten. Gemeinsam mit unseren Kunden sorgen die mehr als 24.600 Mitarbeiter von Vestas weltweit für nachhaltige Energielösungen, die eine erfolgreiche Zukunft ermöglichen. Für aktuelle Vestas-Fotos und -Videos besuchen Sie bitte unsere Medienbild-Website: https://www.vestas.com/en/media/images. 