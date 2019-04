Derzeit konzentrieren sich 86% des Umsatzes auf die Überseemärkte

Suzano (NYSE:SUZ), eine Fusion zwischen Suzano Papel e Celulose und Fibria, hat den Umsatz von Eucafluff auf dem europäischen, asiatischen und US-amerikanischen Markt gesteigert. Das Produkt ist die einzige weltweit verkaufte Flockenmasse auf Eukalyptusbasis und wird in Hygieneprodukten wie Windeln und Monatsbinden verwendet. Eucafluff gilt als Referenz für Innovation und Nachhaltigkeit und wurde daher von großen globalen Herstellern genehmigt. In den letzten 6 Monaten haben Unternehmen wie Ontex und Vinda International, unter anderen lokalen Akteuren in Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und China, von Suzano gekauft.

Derzeit werden 86 des Umsatzes von Eucafluff in Übersee erzielt, 25 davon in Europa. "Die Akzeptanz unserer Flockenmasse in reifen Märkten und multinationalen Unternehmen hat die gute Leistung bestätigt, die Eukalyptusfasern auch für den Hygienemarkt erbringen können. Wir sind bestrebt, die Qualität und Leistung der Endprodukte unserer Kunden zu verbessern, was sich in den globalen Partnerschaften widerspiegelt, die wir in den letzten Monaten erreicht haben", sagt Alexandre Corrêa, Executive Manager des Geschäftsbereichs bei Suzano.

Eucafluff wurde von Suzano in 11 Jahren Forschungsarbeit entwickelt und ist der erste gebleichte Kraftzellstoff vom Typ Eukalyptusflocken der Welt, der unter anderem in saugfähigen Produkten sowie in Hygieneprodukten, Einwegprodukten wie Kinder- und Erwachsenenwindeln sowie Damenbinden für Frauen eingesetzt wird. Die Hauptvorteile dieser einzigartigen Faser sind eine höhere Flüssigkeitsaufnahme und -rückhaltung an den Produktkernen sowie mehr Komfort und Diskretion für den Endverbraucher, wie beispielsweise bei der Anwendung in Inkontinenzhosen. Diese Vorteile sind auf die höhere Kompressibilität der Eukalyptusfaser zurückzuführen, eine Eigenschaft, die auch andere damit verbundene Vorteile wie die Reduzierung von Verpackungsgröße, Transport und Lagerkosten mit sich gebracht hat.

Suzano hat eine 95-jährige Geschichte und 11 Fabriken und ist mit seinen Produkten im Leben von mehr als 2 Milliarden Menschen präsent. Das Unternehmen ist weltweit führend in der Herstellung von Eukalyptuszellstoff, einem Rohstoff, den das Unternehmen in den 1960er Jahren entwickelt hat und ist auch ein Weltpionier bei der Herstellung von Eukalyptusflocken und einer der größten Papierhersteller Lateinamerikas. Seit ihrer Gründung hat es in innovative und einzigartige Lösungen investiert, um die Substitution von Rohstoffen fossilen Ursprungs durch andere Quellen erneuerbaren Ursprungs zu erreichen.

Über Suzano

Suzano, das aus der Fusion von Suzano Pulp Paper und Fibria hervorgegangene Unternehmen, hat sich zum Ziel gesetzt, eine globale Referenz für die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen zu sein. Als weltweit führender Hersteller von Eukalyptuszellstoff und einer der größten Papierhersteller Lateinamerikas exportiert Suzano in mehr als 80 Länder und trägt mit seinen Produkten zum Leben von über zwei Milliarden Menschen bei. Mit zehn Werken und dem Gemeinschaftsunternehmen Veracel verfügt Suzano über eine jährliche installierte Kapazität von 11 Millionen Tonnen Marktzellstoff und 1,4 Millionen Tonnen Papier. Suzano beschäftigt rund 37.000 direkte und indirekte Mitarbeiter und investiert seit über 90 Jahren in innovative Lösungen auf Basis des Eukalyptusanbaus, die es ihm ermöglichen, die Verwendung fossiler Materialien durch erneuerbare biobasierte Materialien zu ersetzen. Das Unternehmen wendet die höchsten Standards der Corporate Governance an den Börsen an, an denen seine Aktien gehandelt werden, nämlich die B3 in Brasilien und die NYSE in den USA.

