"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Brexit-Aufschub:

"Politisch bedeutsam ist nun der 23. Mai, an dem die Briten die Europawahl abhalten müssten, wenn sie nicht vorher ausgetreten sind. Bis dahin sind es immerhin sechs Wochen, was etwas Druck von den Gesprächen nehmen dürfte, die May weiter mit Labour führen will. Allein die Aussicht, an der Europawahl teilnehmen zu müssen (oder aus Sicht der Remainers: zu dürfen), sollte etwas Bewegung ins Londoner Spiel bringen. Denn die Wahl käme natürlich einem zweiten Referendum über den EU-Austritt schon ziemlich nahe. Und gäbe es bis dahin keine Einigung, dann drohte diesmal wenigstens kein harter Brexit. Trotzdem wäre es am besten, wenn dieses unwürdige Gezerre in Westminster nun zügig beendet würde. Auf die EU warten andere Aufgaben, die mindestens so wichtig sind wie ihre Beziehungen zu Großbritannien."/yyzz/DP/fba

