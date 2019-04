Nach der Fusion von Kaufhof und Karstadt wird klar, dass der Zusammenschluss kaum ein Problem gelöst hat. Stattdessen spitzt sich die Lage weiter zu. Für die Tochter in den Niederlanden prüft das Management den Rückzug.

Für 30 Sekunden ist die deutsche Warenhauswelt wieder im Lot: Ein kleiner Junge flitzt auf seinem Dreirad durchs Kaufhaus. Junge Frauen haben Spaß bei der Hutanprobe, und der Verkäufer aus der Lippenstiftabteilung wird mit Küssen von Kundinnen eingedeckt. "Tausend Ideen, große Ziele, neue Pläne", verspricht dazu der Gute-Laune-Song. Mit dem hat der neu formierte Warenhauskonzern "Galeria Karstadt Kaufhof" seinen ersten TV-Werbespot unterlegt. Das klingt nach Aufbruchsstimmung und ungetrübtem Einkaufsvergnügen. Mit der Realität aber hat es nicht viel zu tun. Im Gegenteil: Interne Informationen zeigen, dass Karstadt und Kaufhof mit massiven Problemen kämpfen - mit Problemen, die seit der Fusion im November 2018 eher größer als kleiner geworden sind. Fragen hierzu ließ die Warenhauskette unbeantwortet.

Um fünf Brandherde muss sich Konzernchef Stephan Fanderl dringend kümmern.

1. Karstadt kippt

Bei Karstadt hatte sich Fanderl den Ruf als erfolgreicher Sanierer erworben. 2014 hatte er den Chefposten übernommen und die Kosten radikal gedrückt. Stellen wurden gestrichen, Mitarbeiter mussten auf Gehalt verzichten. Drei Jahre später schien die Restrukturierung geglückt - Karstadt konnte erstmals nach zwölf Jahren wieder einen kleinen Gewinn ausweisen.

Doch nun droht Karstadt erneut in die Verlustzone zu kippen. Im Februar dieses Jahres machte die Kette operativ fast 20 Millionen Euro Verlust - rund 50 Prozent mehr als im selben Monat des Vorjahres. Im März ging der Umsatz, verglichen mit dem Vorjahr, um fast zehn Prozent zurück. Operativ blieb ein zweistelliger Millionenverlust hängen, der sogar höher ist als der von Kaufhof. Inklusive des enttäuschend verlaufenden Weihnachtsgeschäfts schaffte es Karstadt bis Ende März operativ zwar in die Gewinnzone. Doch der Puffer ist klein. Bleibt das Geschäft so schlecht, dürfte er kaum reichen, um am Ende des Geschäftsjahres auf eine schwarze Null zu kommen.

Damit könnte die Lage bei Karstadt sogar wieder schlimmer werden als bei Kaufhof. Denn bei Karstadt gibt es kein nennenswertes Sparpotenzial mehr. "Es wurde alles ausgereizt", sagt ein Insider. Die von Fanderl ergriffenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...