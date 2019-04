Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag zunächst auf der Stelle treten. Bewegung könnten die US-Banken bringen.

Nach dem leichten Plus vom Vortag wird der Dax am Freitag wohl nahezu unverändert in den Handel starten. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der deutsche Leitindex vorbörslich etwas unterhalb des Niveaus vom Donnerstag.

Da hatte der Dax den Handel nach einem durchwachsenen Start mit einem leichten Plus beendet und notierte 0,3 Prozent höher bei 11.935 Punkten. Grund dafür dürften zum einen die weitere Brexit-Verschiebung und zum anderen die Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China sein. Gewinner waren die Papiere der Lufthansa, die wegen der Verschiebung des EU-Austritts der Briten zum Handelsschluss 3,5 Prozent im Plus waren.

Zu den Verlierern gehörte Bayer mit einem Minus von einem Prozent. Der Chef des Leverkusener Konzerns, Werner Baumann, räumte ein, dass die Übernahme des Glyphosat-Herstellers Monsanto die Reputation des Unternehmens beschädigt habe.

Am Freitag wird die Anleger unter anderem die Hauptversammlung von Covestro und der Beginn der Berichtssaison in den USA beschäftigen.

1 - Vorgabe aus den USA

US-Anleger haben am Donnerstag Aktien aus Furcht vor einer Konjunkturabkühlung nur mit spitzen Fingern angefasst. Wertpapiere führender Betriebe aus dem Gesundheitswesen sorgten für leichte Dämpfer der US-Aktien-Indizes. Bei Wertpapieren von Banken verhielten sich Investoren wegen der für Freitag erwarteten Quartalszahlen von JP Morgan Chase und Wells Fargo besonders abwartend.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss in New York mit einem hauchdünnen Minus von 0,05 Prozent und kam auf 26.143 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 blieb praktisch unverändert bei 2888 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 0,2 Prozent auf 7947 Punkte.

2 - Vorgaben aus Asien

Die Tokioter Börse hat sich zum Wochenausklang wenig verändert gezeigt. Investoren hielten sich vor dem Beginn der Bilanzsaison am Markt zurück. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 21.820 Punkten. Der breiter gefasste ...

