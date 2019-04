Ceftobiprol auf der ECCMID 2019



Montag,15. April 2019, 13:30-14:30 MESZ, Paper Poster Arena

Paper Poster Session PS107- In vitro activity of newer antibacterial agents



In vitro activity of ceftobiprole against Gram-positive isolates from clinical samples from a tertiary hospital - F. J. Candel, C. Rico-Luna, I. Díaz De La Torre, A. Ruedas, B. Laguna, J. Martinez, C. Visiedo, M. Peñuelas Martinez, A. Arribi, A. Suárez; P1863

In vitro activity of ceftobiprole against isolates of common involved pathogens in nosocomial pneumonia from a tertiary hospital - F. J. Candel, I. Díaz De La Torre, A. Ruedas, C. Rico-Luna, C. Lejarraga, T. Emilov, C. Visiedo, J. Martinez, J. M. Viñuela-Prieto, A. Arribi, A. Suárez; P1864

Susceptibility of ceftobiprole and other beta-lactams against Gram-negative pathogens from hospital-acquired pneumonia in the UK and Ireland since 2011 - B. Ritz, N. Redder, N. Dunkel; P1865

Susceptibility of ceftobiprole and comparators against methicillin-resistant Staphylococcus aureus from respiratory tract infections - S. Hawser, N. Kothari, M. Gueni, S. Magnet, T. Wiktorovicz, K. Hamed, I. Morrissey; P1866

Activity of ceftaroline and ceftobiprole against staphylococci and Streptococcus pneumoniae in the UK and Ireland - C. Horner. S. Mushtaq, D. Livermore; P1867 Paper Poster Session PS110 - Clinical efficacy studies for antimicrobial agents



18 months of real-life use of ceftobiprole: clinical experience in an internal medicine ward - G. Russo, F. Casu, R. Franceschini; P1911 Dienstag,16. April 2019, 12:30-13:30 MESZ, Paper Poster Arena

Paper Poster Session PS161 - Resistance mechanisms in Gram-positive cocci PBP2a mutations do not affect bactericidal activity to ceftaroline and ceftobiprole in clinical MDR-MRSA isolates - F. Campanile, G. Mongelli, D. Bongiorno, M. Rizzo, S. Stefani; P2849