Die DEUTSCHE BANK wird am 26. 4. offenlegen, wie es weitergeht. Herr Sewing präsentiert Quartalszahlen und muss sich dazu äußern, wie er eine Fusion beurteilt. Eine Voraussage ist nicht möglich. Aber dafür gibt es ein sehr interessantes Chartbild für die DEUTSCHE BANK mit einer sehr breiten Unterstützung des Kurses bei rund 7,25 Euro. Das ist in der Regel ein sicheres Zeichen für eine deutliche Erholung, egal aus welchem Grund. Gewiefte Spekulanten setzen nicht auf die Aktie, sondern nehmen einen Optionsschein in die Hand, am besten mit einem Hebel von etwa 3 bis 4. Das müsste klappen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info