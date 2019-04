HAPAG-LLOYD ist der fünftgrößte Schifffahrtkonzern der Welt und scheint es endlich zu packen. Kein Highflyer, aber: Der Rückenwind kommt erstmals seit fast 20 Jahren von den Raten in der Containerschifffahrt, die erstmals zulegen. Darin liegen zwei Indizien: Die Überkapazitäten wurden inzwischen deutlich reduziert. Finanziert wurde dieses Überangebot von den deutschen Steuermodellen, die inzwischen zu über 80 Prozent abgearbeitet sind. Zum anderen liegt in den Frachtraten stets ein sicheres Indiz dafür, wie die Weltkonjunktur sich entwickelt. Parallel dazu steigen alle Rohstoffe in gleicher Art und begrenzt auch Öl. Allesamt stehen auf Grün.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info