Zürich (awp) - Die Aktien des Börsenneulings Stadler Rail gehen am Freitag mit einem Ausgabepreis von 38 Franken an den Start. Dies entspricht einem Platzierungsvolumen von 1,33 Milliarden Franken. Die Börsenkapitalisierung des Unternehmens liegt zum Ausgabepreis bei 3,8 Milliarden Franken, wie Stadler am Freitag mitteilte. ...

