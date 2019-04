The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.04.2019

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DD5AHS7 DZ BANK CLN E.9650 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AHT5 DZ BANK CLN E.9651 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AHU3 DZ BANK CLN E.9652 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0RY4 DZ BANK IS.A1124 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB31D4 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04G/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3ZY6 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13G11 LBBW STUFENZINS 19/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA ES0000012E85 SPANIEN 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA SE0012453835 FERRATUM DTL. FLB 19/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA US941053AJ91 WASTE CONNE. 19/29 BD00 BON USD N

CA XFRA USG2179DAB13 CK HUTCH.19 19/29 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS1981054221 COCAAN PARTN 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1982112812 SAUDI ARAMCO 19/24 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA XS1982113208 SAUDI ARAMCO 19/29 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA XS1982113463 SAUDI ARAMCO 19/39 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA XS1982116136 SAUDI ARAMCO 19/49 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA XS1982118264 SAUDI ARAMCO 19/22 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1982704824 CPI PR. 19/UND. FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1982834282 BNG BK 19/35 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1983343838 AAREAL BANK MTN.HPF.S.227 BD01 BON USD N

CA UCD2 XFRA CA92917M1005 VOYAGER DIGITAL (CANADA) EQ00 EQU EUR N

CA GTY XFRA DE000A0JJTG7 GATEWAY R.EST.AG O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA NIH XFRA GB00BH3VJ782 NETWORK INTERN. (WI)LS-,1 EQ00 EQU EUR N