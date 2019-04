FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000A1R0030 SACHSEN-ANH.LS15/25 0.000 %

XFRA DE000HSH5V22 HCOB MZC 20 15/25 0.000 %

XFRA DE000HSH5V14 HCOB MZC 19 15/20 0.000 %

ALW XFRA LU0072229809 BEST-IN-ONE BALANCED 0.132 EUR

XFRA DE000HSH4QL7 HCOB MZC 6 14/21 0.001 %

D5X2 XFRA AT0000819792 MACQUARIE MS EQS WES.EU.T 0.533 EUR

RK15 XFRA AT0000745864 RAIFF.EURASIEN-AKT.R T 2.202 EUR

RK1U XFRA AT0000745856 RAIFF.EURASIEN-AKT.RA ST. 6.530 EUR

RKC2 XFRA AT0000740642 RAIFF.-OSTEUR.-RENT RAST. 2.020 EUR

SA4 XFRA US8043951016 SAUL CENTERS INC. DL-,01 0.470 EUR

RP8 XFRA US7496851038 RPM INTERN. INC. DL-,01 0.310 EUR

QUC XFRA US7473161070 QUAKER CHEMICAL CORP. DL1 0.328 EUR

PNP XFRA US6934751057 PNC FINL SERVICES GRP DL5 0.842 EUR

NESM XFRA US6410694060 NESTLE NAM. ADR/1 SF 1 2.184 EUR

EO5 XFRA US26875P1012 EOG RESOURCES DL-,01 0.195 EUR

BSA XFRA US05965X1090 BCO SANTAN.CHILE ADR/1039 1.003 EUR

BMI XFRA US0556301077 BP PRUDHOE BAY ROLTY UBI 0.306 EUR

KWZ2 XFRA NL0000395317 WESSANEN NV. NAM. EO 1 0.140 EUR

AIR XFRA NL0000235190 AIRBUS 1.650 EUR

1F8 XFRA IT0001415246 FINCANTIERI SPA O.N. 0.010 EUR

XFRA DE000HSH29Y6 HCOB MZ III 09/19 0.002 %

EXX7 XFRA DE000A0H08D2 ISHARES NIKKEI 225 U.ETF 0.017 EUR

ISPA XFRA DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.221 EUR

EXX5 XFRA DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.324 EUR

EXX2 XFRA DE0006289317 ISHS ESTXX TELEC.30-15UC. 0.171 EUR

EXX1 XFRA DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.017 EUR

EXSH XFRA DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.105 EUR

EXSG XFRA DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.067 EUR

KAX2 XFRA CH0100837282 KARDEX NAM. SF 0,45 3.539 EUR

NESR XFRA CH0038863350 NESTLE NAM. SF-,10 2.168 EUR

EXI5 XFRA DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.010 EUR

EXV4 XFRA DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.283 EUR

EXV5 XFRA DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 0.016 EUR

EXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.187 EUR

EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.284 EUR