FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

JGE XFRA CH0102484968 JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02

HGUA XFRA CH0030380734 HUBER+SUHNER NA SF-,25

KUD XFRA CH0012268360 KUDELSKI SA INH. SF 8

TNSN XFRA CH0011607683 TORNOS HOLD. AG NA SF3,5

5AM XFRA AU000000HAS0 HASTINGS TECHNOLOGY M.LTD

0HG XFRA CH0239518779 HIAG IMMOBIL.HLDG NA.SF 1

7PN XFRA SE0001162462 PAYNOVA AB SK-,10

SR2 XFRA CH0267291224 SUNRISE COMMUN.GR.NA.SF 1