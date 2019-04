FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.04.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 15.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.04.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

9OI XFRA CH0111677362 ORIOR AG SF 4

FV6 XFRA CH0012829898 EMMI AG SF 10

66M XFRA SE0008216303 CLEAN MOTION AB O.N.

1JJ XFRA SE0000170110 AVANZA BK HLDG AB SK 2,50

83S1 XFRA GB00BFWK4V16 SSP GROUP LS-,01033333

GWU XFRA GB0002502812 DAIRY CREST GRP LS-,25