Die Wiener Börse AG hat Hrteu Limited aus Dublin, Irland als neues Handelsmitglied zugelassen. Hrteu Limited ist im Handel am Kassamarkt zur Teilnahme am Handel mit Wertpapieren über das elektronische Handelssystem Xetra® berechtigt und nimmt als Non-Clearingmitglied am Abwicklungssystem für im Handel am Kassamarkt geschlossene Geschäfte teil. Die Mitgliedschaft berechtigt auch zur Teilnahme am Handel am vom Börseunternehmen Wiener Börse AG betriebenen MTF, wie die Wiener Börse mitteilt.

