Österreichs Unternehmen haben sich im Vorjahr weniger in Frankreich engagiert als zuvor. Nur 16 neue Projekte wurden verwirklicht, geht aus dem aktuellen Bericht über Auslandsinvestitionen in Frankreich hervor. 295 Jobs entstanden dadurch in Frankreich.Derzeit gibt es in Frankreich etwa 250 Firmen mit 17.000 Mitarbeitern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...