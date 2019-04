Biom'up gibt Publikationstermin der vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 bekannt DGAP-News: Biom'up / Schlagwort(e): Sonstiges Biom'up gibt Publikationstermin der vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 bekannt 12.04.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Biom'up gibt Publikationstermin für die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018 bekannt Saint-Priest, Frankreich, 12. April 2019, 8:00 Uhr (Paris MEZ) - Biom'up (das "Unternehmen"), ein Spezialist für das Management von bei Operationen auftretenden Blutungen (Chirurgische Hämostase), wird seine Ergebnisse für das zum 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr am 30. April 2019 vor Öffnung der europäischen Börsen veröffentlichen. Biom'up wird die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018 offenlegen und Informationen zur aktuellen Entwicklung liefern. Die Pressemitteilung kann zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Biom'ups Website unter www.biomup.com heruntergeladen werden. Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlichte Meldung ist. Die obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung. Kontakt Biom'up Chief Financial MC Services AG International Investor Officer Jean-Yves Quentel and Public Relations Anne Hennecke [1]investisseurs@biomup.com [1]anne.hennecke@mc-services.eu +49 +33 4 86 57 36 10 1. 211 529252-22 1. mailto:investisseurs@biomup. mailto:anne.hennecke@mc-services.eu com Über Biom'up Biom'up, ein im Jahr 2005 gegründetes Unternehmen mit Sitz im Lyoner Vorort Saint-Priest (Frankreich), entwickelt und vertreibt Hämostaseprodukte auf Basis patentierter Biopolymere. Die Produkte dienen dazu, in zahlreichen Einsatzgebieten wie der Herz-, der Allgemein- sowie der orthopädischen Chirurgie herkömmliche und laparoskopische Eingriffe zu vereinfachen und Patienten eine bessere Lebensqualität zu ermöglichen. Das Hauptprodukt des Unternehmens, HEMOBLAST Bellows, wird vom Unternehmen in Europa und den Vereinigten Staaten vermarktet. Seit seiner Gründung wird Biom'up von prominenten europäischen und US-amerikanischen Investoren unterstützt. Zu den Aktionären des Unternehmens gehören Bpifrance (einschließlich seines Innobio-Fonds), Gimv, Lundbeckfond, Athyrium Capital und Invesco sowie das Management-Team des Unternehmens. Im Oktober 2017 hat Biom'up seinen Börsengang an der Euronext Paris erfolgreich abgeschlossen und dabei einen Emissionserlös von 42,5 Mio. EUR erzielt. Seitdem hat das Unternehmen zwei Kapitalerhöhungen in Höhe von 16 Mio. EUR im Februar 2018 und von 7,7 Mio. EUR im Dezember 2018 im Rahmen einer Privatplatzierung durchgeführt. Im März 2018 hat Biom'up darüber hinaus eine Schuldverschreibungsvereinbarung in Höhe von zunächst 25 Mio. EUR mit Athyrium geschlossen, einem US Fond, der auf innovative Unternehmen im Gesundheitssektor spezialisiert ist, die im Dezember 2018 auf 28 Mio. EUR erweitert wurde. Biom'up ist an der Euronext, Compartiment C, notiert ISIN: FR0013284080 - Ticker: BUP 12.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Biom'up 8, allée Irène Joliot Curie 69800 Saint-Priest Frankreich Telefon: +33 (0)4 86 57 36 10 Fax: +33 (0)4 37 69 00 84 E-Mail: contact@biomup.com Internet: www.biomup.com ISIN: FR0013284080 WKN: A2H5VA Börsen: Freiverkehr in Berlin; London, Paris EQS News ID: 799173 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 799173 12.04.2019 ISIN FR0013284080 AXC0050 2019-04-12/08:00