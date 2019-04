Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Qiagen vor Zahlen von 44 auf 47 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Gendiagnostikunternehmen befinde sich auf Kurs und sollte im ersten Quartal seine selbst gesteckten Ziele mindestens erreicht haben, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt hob Romer die strategische Positionierung von Qiagen positiv hervor. Das Angebot im Bereich der Molekulardiagnostik werde von den Anlegern weiterhin unterschätzt./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2019 / 19:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-04-12/08:19

ISIN: NL0012169213