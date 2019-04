Vectron Systems AG: Hospitality Digital und Vectron erweitern Feldtest zu digitalem Angebot für Gastronomen DGAP-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Kooperation Vectron Systems AG: Hospitality Digital und Vectron erweitern Feldtest zu digitalem Angebot für Gastronomen 12.04.2019 / 08:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Münster, 12. April 2019: Wie bereits gemeldet, befinden sich die Metro-Tochter Hospitality Digital und die Vectron Systems AG seit August 2018 in einem gemeinsamen Feldtest, bei dem zunächst bei 100 Gastronomiebetrieben neue digitale Geschäftsmodelle entwickelt werden sollen. Nach ermutigenden ersten Ergebnissen haben sich beide Seiten darauf geeinigt, diesen Feldtest auf erheblich mehr Gastronomiebetriebe auszuweiten. Der Fokus des erweiterten Tests liegt auf der Erprobung verschiedener Preis- und Vertriebsmodelle für Kombinationen aus digitalen Leistungspaketen der Hospitality Digital und den Vectron-Kassensystemen. Im Testfokus liegt ein preislich attraktives Produktbundle aus einem Duratec-Kassensystem, der speziell für die Gastronomie entwickelten digitalen Plattform DISH und dem Reporting Tool Cockpit der Hospitality Digital. Auch nach dem Kauf wird der Gastronom nicht allein gelassen: Beide Partner kümmern sich um die Installation und Schulung vor Ort beim Kunden. Weiterhin soll für große Installationsszenarien die Einbeziehung von Vectron-Fachhändlern und externen Dienstleistern erprobt werden. Über Vectron: Mit mehr als 200.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Markführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden, wodurch dieses zum zentralen Data Center wird. Weitere Informationen unter www.vectron.de. Kontakt: Vectron Systems AG Tobias Meister Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster, Germany phone +49 (0) 2983 908121 mobile +49 (0) 170 2939080 fax +49 (0)251 2856-560 tobias.meister@vectron.de www.vectron.de 12.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster Deutschland Telefon: 0251/ 28 56 - 0 Fax: 0251/ 28 56 - 564 E-Mail: info@vectron.de Internet: www.vectron.de ISIN: DE000A0KEXC7 WKN: A0KEXC Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 799305 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 799305 12.04.2019 ISIN DE000A0KEXC7 AXC0054 2019-04-12/08:23