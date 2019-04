Volkswagen drückt kräftig aufs Gas. Der Autobauer strebt eine Beteiligung an seinem China-Partner Anhui Jianghuai Automobile (JAC) an. Damit will VW seine Position im wichtigsten Automarkt der Welt ausbauen. Darüber hinaus hat CEO Herbert Diess einen Deal mit Gangfeng eingefädelt. Dadurch sichert sich der Autobauer die Versorgung mit Lithium. Sogar über eine eigene Batterieproduktion denkt der VW-Konzern nach. Die Aktie arbeitet an ihrem Ausbruch nach oben.

