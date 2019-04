Ohne klare Vorgaben von der Wall Street und aus Asien dürfte der DAX zum Wochenabschluss unverändert bis etwas leichte in den Handelstag starten. Am Morgen könnten neue Handelsdaten aus China für Bewegung an den Märkten sorgen, zudem läuten am Nachmittag JP Morgan und Wells Fargo mit ihren Berichten die Quartalssaison in den USA ein. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

