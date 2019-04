flatex Morning-news Öl (Brent): Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent ...

Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent im Juni-Kontrakt an der Terminbörse ICE sackte vom aktuellen Jahreshoch von 71,78 US-Dollar um rund einen Dollar ab. Betrachtet man sich die Nachfragehistorie der letzten Monate, so hat sich die Nachfrage nach dem schwarzen Gold hauptsächlich in den drei Hauptabnahmeländern China, Indien und den USA gesteigert. Gemäß des "Oil-Trackers" von Morgan Stanley nahm die Nachfrage Chinas, Indiens und der USA im Februar 2019 um 1,5 Millionen Fass pro Tag im Vergleich zum Februar des Vorjahres zu.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten übergeordneten Tief des 26. Dezember 2018 bei 51,09 US-Dollar bis zum jüngsten Hoch des 10. April 2019 bei 71,78 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei 71,78 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite bei 76,66/79,70 und 84,57 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen fänden sich bei den Marken von 66,89/63,87/61,43 und 58,98 US-Dollar.

flatex-select

Long: DE000MF7AC99 Morgan Stanley Faktor 2 Brent Crude Oil Jun19

Short: DE000MF7AC65 Morgan Stanley Faktor 2 Brent Crude Oil Jun19

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/