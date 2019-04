Die Baader Bank hat Medigene von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 17 auf 11 Euro gesenkt. Angesichts der schleppenden Patientenrekrutierung für die klinische Studie zum Blutkrebs-Wirkstoffkandidaten MDG1011 änderte Analyst Bruno Bulic in einer Studie vom Donnerstagnachmittag den Entwicklungszeitplan in seinem Bewertungsmodell. Letztlich folgt daraus ein niedrigerer Unternehmenswert für den Spezialisten für Immuntherapien./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2019 / 14:27 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-04-12/08:39

ISIN: DE000A1X3W00