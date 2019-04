FRANKFURT (Dow Jones)-- Die Konsolidierung im DAX-Future setzt sich am Freitag im Vormittagsverlauf fort. "Korrekturphase umfassen in der Regel bis zu zehn Candles", heißt es von den Charttechnikern der Helaba. Sieben Tage dauere die aktuelle Korrektur bereits, so dass die Hoffnung bestehe, dass sich das technische Bild in Kürze klarer darstellen werde.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 8.25 Uhr um 0,5 auf 11.956 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.976 und das Tagestief bei 11.948,5 Punkten. Umgesetzt wurden gut 3.000 Kontrakte.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2019 02:34 ET (06:34 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.