Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte sich am Donnerstag über lange Strecken schwankungsanfällig, wobei zunächst ein leicht negativer und später ein positiver Unterton überwog, so die Analysten der Helaba. Schlussendlich sei der deutsche Leitindex mit einem Aufschlag in Höhe von 0,25 Prozent bei 11.935,20 Zählern aus dem Handel gegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...