Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future lag am Morgen etwas höher als am Vortag bei 165,63 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,01 Prozent. Auch in anderen Euroländern fiel der Marktstart verhalten aus.

Vor dem Wochenende stehen sowohl in Europa als auch in den USA nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Für Bewegung könnte das Konsumklima der Universität Michigan sorgen, ein wichtiges Stimmungsbarometer für den amerikanischen Verbrauch. Auf der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) wollen sich EZB-Chefökonom Peter Praet und der britische Notenbankchef Mark Carney äußern./bgf/elm/mis

ISIN DE0009652644

