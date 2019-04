Beim Biopharmazieunternehmen Paion scheint die Konzentration auf den Hoffnungsträger Remimazolam aufzugehen. Denn der Partner Cosmo hat Anfang April die Marktzulassung für das Anästhetikum in den USA beantragt. Wir haben ein Treffen mit Paion-Finanzchef Abdelghani Omari auf der Anlegermesse Invest in Stuttgart dazu genutzt, um dem Leserwunsch nach einer aktuellen Einschätzung zu den Aachenern nachzukommen.Remimazolam kann bei der Kurzzeit-Sedierung, als allgemeines Narkosemittel und auf der Intensivstation eingesetzt werden. In jeder dieser Anwendungen erwartet Omari vier bis sieben Jahre nach der Marktzulassung einen jährlichen Spitzenumsatz von bis zu 500 Mio. US-Dollar. Das erste Geld könnte ab 2020 in die Kassen von Paion fließen. Denn in den USA hat Cosmo jetzt den Antrag zur Marktzulassung für die Kurzzeit-Anwendung gestellt. Der US-Partner schätzt ...

