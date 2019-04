Hamburg (www.anleihencheck.de) - Nachdem die zehnjährigen Bund-Renditen den negativen Bereich verlassen hatten, sind sie vor der EZB-Zinssitzung am 10.04. um die Nulllinie gependelt und haben sich damit per Saldo kaum bewegt, so Sintje Boie, Senior Analystin bei der Hamburg Commercial Bank.Ähnliches habe für das kurze Ende der Zinskurve sowie für die Treasuries gegolten. Das EZB-Zinstreffen habe die Staatsanleihen jedoch etwas profitieren lassen, da sich EZB-Chef Mario Draghi offen für weitere geldpolitische Lockerungsschritte gezeigt habe. So befänden sich die zehnjährigen Bund-Renditen jetzt wieder deutlicher im negativen Bereich. Die langfristigen T-Notes-Renditen lägen bei knapp unter 2,50%. Die US-Zinsstrukturkurve sei in Teilen immer noch invertiert, d.h. die 3-monatigen T-Bills würden höher als die zwei- und fünfjährigen T-Notes-Renditen und die zweijährigen höher als die fünfjährigen rentieren. Im Bereich 10-2 Jahre sei die Zinsstruktur weiterhin nicht invers. ...

