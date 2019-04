Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: CO.DON AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu CO.DON AG Unternehmen: CO.DON AG ISIN: DE000A1K0227 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 12.04.2019 Kursziel: EUR 9,60 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Hoher Auftragsbestand von EUR 26 Mio. für 2019e-21e Gestern hat CO.DON Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht. Bei Umsätzen in der AG von EUR 5,7 Mio. (Vorjahr EUR 5,9 Mio., -3,4% YoY) konnte das Konzernergebnis nach Steuern auf EUR -6,3 Mio. (Vorjahr EUR -6,6 Mio.) trotz signifikanter Einmalbelastungen verbessert werden. Besonders positiv werten wir den Ausblick, wonach aus den im vergangenen Jahr abgeschlossenen Lizenz- und Vertriebsvereinbarungen sowie Term-Sheets für den Zeitraum von 2019e bis 2022e ein voraussichtlicher Mittelzufluss von mehr als EUR 26 Mio. erwartet wird (ohne Einbeziehung der in Deutschland erzielbaren Umsätze sowie möglicher Markteintritte in weitere Regionen wie Spanien, Portugal oder Osteuropa). Nach der deutlichen Outperformance (YTD +70,1% vs. DAX mit +13,1%) bestätigen wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel auf Sicht von 24 Monaten von EUR 9,60 je Aktie (Base Case-Szenario). Gegenüber dem letzten Schlusskurs von EUR 5,36 ergibt sich im Base Case-Szenario ein von uns erwartetes Kurspotenzial von 79,1%. Wir bekräftigen dementsprechend unser Buy-Rating für die Aktien der CO.DON AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17801.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89)74443558/ +49 (152)31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2019 02:52 ET (06:52 GMT)