FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Freitag im Vormittagsverlauf im Plus. Für einen Impuls könnten Daten zur EU-Industrieproduktion sorgen. Sie könnten laut DZ Bank den vierten Monat in Folge gefallen sein, was den Eindruck eines Abschwungs, vor allem des verarbeitenden Gewerbes, stützen würde. Insbesondere Deutschland, hier vor allem die Automobilindustrie, leide unter der Flaute.

Charttechnisch befindet sich der Bund-Future in einer Konsolidierung. Hier geht es darum, die Marke bei 166 Prozent zurückzuerobern. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt gegen 8.50 Uhr um 6 Ticks auf 165,61 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 165,66 Prozent und das Tagestief bei 165,51 Prozent. Umgesetzt wurden rund 23.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 132,99 Prozent.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2019 02:53 ET (06:53 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.