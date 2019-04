Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401) hat heute ihre Finanzkennzahlen (IFRS, vorläufig) für das erste Quartal 2019 vorab per Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht.

Im ersten Quartal nach Bekanntgabe der Helix-Transformationsstrategie erzielte das Unternehmen eine starke Performance mit einem Gesamtumsatz, der leicht über den Markterwartungen und einem EBIT, das deutlich über den Markterwartungen lag. Der Umsatzmix entspricht dem Trend, der sich im vierten Quartal 2018 abzeichnete, wobei das Segment Adabas & Natural (A&N) einen höheren Umsatzanteil als erwartet beitrug. Die Bereiche DBP (exkl. Cloud & IoT) sowie Cloud & IoT blieben hinter den Erwartungen zurück. Ursachen dafür sind Vertragsabschlüsse über das Quartalsende hinaus sowie die Reorganisation des Vertriebs in Nordamerika. Der Nutzen dieser Maßnahmen wird sich voraussichtlich im weiteren Verlauf des Jahres 2019 und darüber hinaus zeigen. Im ersten Quartal übertraf A&N die Markterwartungen und wuchs um 22 Prozent auf 54,7 Millionen Euro. Der DBP-Bereich (exkl. Cloud & IoT) erzielte einen Umsatz von 90,5 Millionen Euro, der Umsatz im Bereich IoT & Cloud lag bei 9,5 Millionen Euro. Das unerwartet positive A&N-Ergebnis veranlasst den Vorstand, den Ausblick 2019 für dieses Segment zu ändern. Erwartet wird nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von -3 bis +3 Prozent (bisher -5 bis 0 Prozent).

Sanjay Brahmawar, Vorstandsvorsitzender der Software AG: "Das war ein wichtiges Quartal für die Software AG. Wir haben unsere neue Helix-Strategie bekannt gegeben, wichtige operative Veränderungen ...

