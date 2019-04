Der Dax ist auch am Freitagmorgen nicht aus seiner jüngsten Lethargie erwacht. Wie schon an den vergangenen Tagen bewegte sich der Leitindex um die Marke von 11 900 Punkten. Einmal mehr fehlten ihm die Impulse, um die Marke von 12 000 Punkten in dieser Woche doch noch in Angriff zu nehmen. Gegen Ende der ersten Handelsstunde lag er mit 0,19 Prozent im Minus bei 11 912,44 Punkten. Damit steuert der Dax auf ein Wochenminus von 0,8 Prozent zu.

Vor den am Mittag erwarteten Quartalszahlen der US-Großbanken JPMorgan und Wells Fargo , die in den USA die nächste Runde der Unternehmensberichte einläuten, hielten Anleger ihr Pulver trocken. "Die Ergebnisse der Großbanken gelten als Indikator, da ihre Entwicklung tendenziell die Konjunkturerwartungen der Anleger widerspiegelt", sagte Marktexperte Martin Siegert von der LBBW.

Ähnlich wie dem Dax fehlte auch anderen Indizes am Freitag der rechte Schwung. Der MDax schaffte es aber immerhin knapp mit 0,1 Prozent ins Plus auf 25 276,16 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx jedoch verlor 0,16 Prozent auf 3429,70 Punkte. Dabei waren auch die Vorgaben aus Übersee mit einem gemischten Bild und allgemein wenig Bewegung nicht eindeutig.

Vor dem Hintergrund herrschender Unsicherheiten raten Investmentstrategen der UBS Anlegern dazu, mit gedrosseltem Risiko in den Markt zu gehen. Neben einem verlangsamten Weltwirtschaftswachstum verwiesen sie dabei auf die nach wie vor ungelösten politischen Baustellen rund um den Brexit und den Handelsstreit. Es biete sich daher an, im Depot zu diversifizieren, sich gegen Abwärtsgefahren abzusichern und strategisch auf nachhaltige Anlagen zu setzen.

Ruhig wie am Gesamtmarkt ging es zu Wochenschluss auch bei Einzelwerten zu. Dies galt auch für die Software AG, obwohl nach einem überraschend gut verlaufenen Quartal im Geschäft mit Datenbanksystemen und Großrechnern der Umsatzausblick angehoben wurde. Enttäuschende Ergebnisse in anderen Geschäftsbereichen warfen aber neben Licht auch Schatten auf den Softwarekonzern. Die Aktie schwankte im engen Rahmen um ihr Vortagsniveau.

Im Dax stand Bayer einmal mehr wegen der Glyphosat-Prozesse im Rampenlicht. Nach zwei Niederlagen in den Prozessen um angebliche Krebsrisiken von Produkten der Tochter Monsanto soll der Agrarchemie- und Pharmakonzern nach dem Willen eines US-Richters nun nach einer gütlichen Einigung mit Klägern suchen. Analyst Daniel Wendorff von der Commerzbank bezweifelt aber, dass solch eine Mediation zu einem für beide Seiten akzeptablen Ergebnis führen wird. Die Aktien fielen im Dax um 1 Prozent.

Unter den Nebenwerten wurden Medigene von einer Analystenstudie um 2,7 Prozent nach unten gezogen. Die Baader Bank hatte ihre bisherige Kaufempfehlung für die Papiere des Immuntherapie-Spezialisten gestrichen. Eine schleppende Patientenrekrutierung für die klinische Studie zum Blutkrebs-Wirkstoffkandidaten MDG1011 verleitete den Analysten Bruno Bulic zu einer Senkung des angenommenen Unternehmenswerts./tih/jha/

