Es gibt einen Grund, warum so viele Arbeiter den Ruhestand fürchten - diese ungeplante Lebensphase bringt so viele unbekannte Dinge mit sich. Wenn wir jetzt über die Dinge nachdenken, die unseren Ruhestand bedrohen könnten, neigen unzureichende Ersparnisse dazu, ganz oben auf der Liste zu stehen. Aber hier erfährst du einen Faktor, den du vielleicht nicht berücksichtigt hast: Langeweile. Es ist eine ernste Angelegenheit. Rentner sollen 40 % häufiger an einer klinischen Depression leiden als Arbeiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...