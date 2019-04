Carl Zeiss Meditec AG berichtet weiteres Wachstum und konkretisiert Prognose für Geschäftsjahr 2018/19 DGAP-Ad-hoc: Carl Zeiss Meditec AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Carl Zeiss Meditec AG berichtet weiteres Wachstum und konkretisiert Prognose für Geschäftsjahr 2018/19 12.04.2019 / 10:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Carl Zeiss Meditec AG berichtet weiteres Wachstum und konkretisiert Prognose für Geschäftsjahr 2018/19 Jena, 12. April 2019 Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704) hat auf Basis vorläufiger Daten innerhalb der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2018/19 den Umsatz auf rund 667 Mio. EUR erhöht. Dies entspricht einem Umsatzwachstum um rund 9% gegenüber dem Vorjahreswert von 613,7 Mio. EUR. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei rund 7%. Carl Zeiss Meditec konkretisiert die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2018/19: Der Umsatz wird innerhalb einer Bandbreite von 1.350 Mio. EUR - 1.420 Mio. EUR erwartet (Vorjahr: 1.280,9 Mio. EUR). Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wird im ersten Halbjahr 2018/19 ein deutlicher Anstieg auf rund 110 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreswert von 88,2 Mio. EUR erwartet. Die EBIT-Marge (EBIT in % vom Umsatz) wird im ersten Halbjahr 2018/19 rund 16,5% betragen (Vorjahr: 14,4%). Zu dem Anstieg trug insbesondere eine positive Entwicklung des Produktmix mit einem hohen Anteil wiederkehrender Umsätze bei. Vor diesem Hintergrund erhöht Carl Zeiss Meditec die Prognose für die EBIT-Marge für das laufende Geschäftsjahr. Die EBIT-Marge dürfte sich innerhalb einer Bandbreite von 15,0% - 17,5% bewegen (zuvor: 14,0% - 16,0%). Im Vorjahr 2017/18 hatte die EBIT-Marge bei 15,4% gelegen. Der Halbjahresfinanzbericht 2018/19 wird am 06. Mai 2019 veröffentlicht. Ansprechpartner für Investoren und Presse Sebastian Frericks Director Investor Relations Carl Zeiss Meditec AG Tel.: +49 3641 220-106 E-Mail: investors.meditec@zeiss.com 12.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Carl Zeiss Meditec AG Göschwitzer Str. 51-52 07745 Jena Deutschland Telefon: +49 (0)3641 220-0 Fax: +49 (0)3641 220-112 E-Mail: investors.meditec@zeiss.com Internet: www.zeiss.de/meditec-ag/ir ISIN: DE0005313704 WKN: 531370 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 799331 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 799331 12.04.2019 CET/CEST ISIN DE0005313704 AXC0081 2019-04-12/10:04