Die Arbeiten an der seit längerem geplanten Novellierung der Altholzverordnung schreiten voran. Das Ziel sei, die Novellierung bis zum Herbst 2021 in trockenen Tüchern zu haben, kündigte Jean Doumet vom Bundesumweltministerium bei den Kasseler Abfall- und Ressourcenforum an. Die nunmehr seit über 17 Jahren geltende Altholzverordnung habe sich aus Sicht der BMU zwar bewährt, gleichwohl bestehe Anpassungsbedarf, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...