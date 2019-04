Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für LVMH nach starken Umsatzzahlen des Luxusgüterherstellers zum ersten Quartal von 355 auf 380 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Obwohl die Aktie seit Jahresbeginn bereits um 37 Prozent und die europäische Luxusbranche dagegen "nur" um 30 Prozent gestiegen sei, bleibe LVMH sein Favorit innerhalb der Luxus-Werte, die er abdecke, schrieb Analyst Guillaume Gauvillé in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2019 / 03:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-04-12/10:29

ISIN: FR0000121014