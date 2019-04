Altech Chemicals konnte weitere prominente Investoren für sein HPA-Projekt gewinnen. Sie nehmen an einer Kapitalerhöhung teil, die das Unternehmen heute Morgen bekannt gab.

Deutsche Investoren steigen ein

Die Aktie von Altech Chemicals (0,13 AUD | 0,08 Euro; AU000000ATC9) ist derzeit vom Handel in Australien ausgesetzt. Und das hat seinen Grund. Das Unternehmen gab bekannt, dass man im Rahmen einer Kapitalerhöhung bis zu 18 Mio. AUD einsammeln möchte. Dazu werden rund 166 Mio. neue Aktien ausgegeben. Zwei Drittel des zu platzierenden Volumens haben sich bereits Institutionelle Investoren gesichert, wie Altech bekannt gab. So werden sich die Deutsche Balaton AG (Volumen: 5,425 Mio. Dollar), die Delphi Unternehmensberatung AG (5,425 Mio. Dollar) und der bestehende Anteilseigner MAA Group Berhad (2 Mio. Dollar) an der Kapitalmaßnahme beteiligen. Damit gewinnt Altech zwei neue strategische Investoren für den Bau seiner HPA-Fabrik in Malaysia. Vor der Kapitalmaßnahme war bereits der Investment-Arm der SMS Group aus Düsseldorf, die auch die Fabrik baut, mit einem Anteil von 6,8 Prozent der zweitgrößte Einzelaktionär des Unternehmens. Diese Kapitalmaßnahme ...

