Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien des Essenslieferanten Takeaway.com von 80,00 auf 84,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bestellungen hätten sich im ersten Quartal in etwa wie erwartet entwickelt, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel basiere auf einer etwas höheren Bewertung des vom Wettbewerber Delivery Hero übernommenen Deutschhandgeschäftes. Insgesamt würden die Aktien von Takeaway.com zwar mit einer hohen Prämie gehandelt, böten auf lange Sicht aber Wertsteigerungspotenzial./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 15:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2019 / 15:11 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-04-12/10:36

ISIN: NL0012015705