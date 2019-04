Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Nel. Die Aktie des Wasserstoffkonzerns hat sich in den vergangenen Monaten hervorragend entwickelt. Aus fundamentaler Sicht stehen für Nel jetzt spannende Tage an.



Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.