Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für LVMH nach starken Umsatzzahlen von 340 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Marken Louis Vuitton und Christian Dior Couture des Luxusgüterkonzerns seien im ersten Quartal ungewöhnlich stark gewachsen, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das signalisiere noch weit mehr Spielraum für weitere Marktanteilsgewinne in der Branche./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 17:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-04-12/11:07

ISIN: FR0000121014