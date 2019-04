Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Uniper von 17 auf 19 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Die Annäherung zwischen dem deutschen Kraftwerksbetreiber und seinem finnischen Großaktionär Fortum garantiere noch keine Vollübernahme, wie sie der Markt derzeit einpreise, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit seiner um 25 Prozent erhöhten Dividendenprognose für 2019./edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 21:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-04-12/11:09

ISIN: DE000UNSE018