-- Das Programm konzentriert sich auf personalisierte Lösungen für die Arthroplastik und Arthroskopie von Hüfte, Knie, Wirbelsäule und Schulter

Medacta International feiert 2019 sein 20-jähriges Firmenjubiläum und eröffnet heute sein 9. Internationales Medacta Orthopedic Research and Education Symposium (M.O.R.E.) in Lugano, Schweiz, nahe dem Hauptsitz des Unternehmens. Zwei Jahrzehnte nach seiner Gründung setzt sich Medacta weiterhin dafür ein, die Ausbildung von Chirurgen zu fördern und die notwendigen Werkzeuge und Ressourcen bereitzustellen, um sowohl die Erfahrung des Chirurgen als auch die des Patienten zu verbessern. Das 9. M.O.R.E. Symposium unterstreicht den wachsenden Trend der personalisierten Medizin und die Auswirkungen von anpassbaren Werkzeugen und patientengerechten Lösungen in verschiedenen orthopädischen Disziplinen.

"Zu Beginn unseres 20. Jahres bekräftigen wir, dass Medacta auf der Überzeugung gegründet wurde, dass die kontinuierliche Weiterbildung von Chirurgen und deren praktische Schulung die Erfahrung von Patienten in der Orthopädie verbessern können und werden und sich dabei positiv auf die Nachhaltigkeit der Gesundheitsversorgung insgesamt auswirken werden", sagte Francesco Siccardi, Chief Executive Officer von Medacta International. "Wir freuen uns, orthopädische Chirurgen aus der ganzen Welt zu empfangen, um den internationalen Diskurs über personalisierte Lösungen für Patienten, die eine Schmerzlinderung in allen Bereichen der orthopädischen Versorgung suchen, zu verstärken."

Die Symposiumssitzungen konzentrieren sich auf eine Vielzahl von orthopädischen Disziplinen, darunter Knie, Hüfte, Wirbelsäule und Schulter, wobei jeder einzelne Schwerpunkt auf personalisierten chirurgischen Ansätzen und technologischen Innovationen liegt, die die Behandlungslandschaft vorantreiben. Zu der diesjährigen Veranstaltung werden 1.500 Teilnehmer aus aller Welt erwartet, zum ersten Mal mit Inhalten zur Sportmedizin, die zahlreiche Sitzungen unter der Leitung von Experten aus diesem Bereich anbieten. Mehr als 120 Experten für orthopädische Chirurgie werden auf dem Treffen anwesend sein, darunter die Hauptredner Bernhard Jost (Schweiz) und Douglas Padgett (USA) für Gelenke, Matthias Zumstein (Schweiz) für Sportmedizin und Paul Heini (Schweiz) sowie Klaus Radermacher (Deutschland) für die Wirbelsäule.

Während der dreitägigen Konferenz finden 25 Sitzungen statt, die den Teilnehmern alle während des gesamten Symposiums zur Verfügung stehen. Zu den Vorsitzenden der gemeinsamen Sitzungen gehören: Peter Koch (Schweiz) und Gareth Scott (Großbritannien) für den Tag des Knies; Francesco M. Benazzo (Italien) und Tyler D. Goldberg (USA) für den Tag der Hüfte; Ralph Hertel (Schweiz) und Matthew D. Saltzman (USA) für den Tag der Schulter. Zu den Vorsitzenden der sportmedizinischen Sitzungen gehören: Christian Fink (Österreich) und Rainer Siebold (Deutschland) für den Tag des Knies; Frédéric Laude (Frankreich) und John O'Donnell (Australien) für den Tag der Hüfte; und Leesa M. Galatz (USA) und Markus Scheibel (Deutschland) für den Tag der Schulter. Richard Guyer (USA), Manabu Ito (Japan), Paul Heini (Schweiz) und Christoph-Eckhard Heyde (Deutschland) werden als Vorsitzende der Wirbelsäulen-Sitzungen fungieren.

"Der orthopädische Bereich wandelt sich schnell in Richtung personalisierter Techniken und Technologien, einschließlich präoperativer 3D-Planungsplattformen und patientenbezogener Lösungen, die eine nahezu perfekte Anpassung für jeden Patienten erreichen können, um die Genesungszeit zu minimieren und die Langlebigkeit des Implantats zu maximieren", sagte Dr. Tyler Goldberg aus Austin, Texas. "Das 9. M.O.R.E. Symposium wird den Dialog über diese Themen fördern und ein Forum für internationale klinische Führungskräfte bieten, um wertvolle Erkenntnisse zu verbinden und auszutauschen."

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Programme, die in den nächsten drei Tagen stattfinden:

Tag der Knie-Sportmedizin (Donnerstag, 11. April): "Neuentdeckung des anatomischen Wegs"

Die M-ARS ACL ist ein originelles Konzept, das die native anatomische ACL erfolgreich nachahmt und rekonstruiert und unter Berücksichtigung des Patienten und der Anatomie entwickelt wurde. Dieses Konzept umfasst spezielle Implantate, Instrumente und Operationstechniken.

Tag der Kniegelenkersatztherapie (Freitag, 12. April): "Knie-Biomechanik, Technologien und Geräte. Ein Weg zur Verbesserung der Patientenergebnisse"

Ein erfolgreicher und zufriedenstellender Knieersatz wird durch die Beherrschung der individuellen Biomechanik und einer Reihe von speziellen Techniken erreicht, die für jeden Patienten individuell angepasst sind. Das wird die Behandlung optimieren, den Gewebeverlust minimieren und die Vorteile der hochmodernen technologischen Unterstützung nutzen.

Tag der Schulter-Sportmedizin (Freitag, 12. April): "Fixation und Vielseitigkeit wie erwartet"

Schulterinstabilität und Reparatur der Rotatorenmanschette erfordern mehrere Geräte und verschiedene Techniken, um das Ziel der arthroskopischen Operationen an der Schulter zu erreichen: Schmerzlinderung und Wiederherstellung der Bewegung. Die Vielseitigkeit der Implantate ist der Schlüssel zur Unterstützung von Chirurgen bei der individuellen Patientenbehandlung.

Tag der Hüftsportmedizin (Freitag, 12. April): "Personalisierte Planergebnisse"

Arthroskopische Behandlungen von Hüftdeformitäten und/oder intraartikulären Schäden werden immer beliebter, um die Degeneration des Gelenkes zu stoppen und Hüftarthrose zu verhindern. Die Bereitstellung personalisierter Lösungen ist der Weg, um diese Operationen zu fördern.

Wirbelsäulen-Sitzungen (Freitag, 12. April Samstag, 13. April)

konzentrieren sich darauf, wie neue Trends und neue Technologien zusammen mit personalisierten patientenspezifischen Behandlungen die chirurgische Praxis mit optimierten klinischen Ergebnissen positiv beeinflussen können.

Tag der Hüftendoprothetik (Samstag, 13. April): "Der individuelle Weg des Hüftersatzes"

Moderne Werkzeuge und Techniken reichen von der präoperativen Simulation und Planung über die Revision bis hin zur Entfernung von Komponenten.

Tag der Schulter-Arthroplastik (Samstag, 13. April): "Die komplette, konvertible, innovative Schulterendoprothetik"

ist das am schnellsten wachsende Segment in der Orthopädie, vor allem aufgrund der klinischen Ergebnisse der modernen verfügbaren Produkte. Innovation und Reproduzierbarkeit sind der Schlüssel zu exzellenten Langzeitergebnissen.

Weitere Informationen über das 9. Internationale M.O.R.E. Symposium finden Sie unter https://9more.medacta.com.

Über Medacta International

Medacta ist ein internationales Orthopädieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion innovativer orthopädischer Produkte und die Entwicklung begleitender Operationstechniken spezialisiert hat. Das 1999 in der Schweiz gegründete Unternehmen charakterisiert sich durch Innovation bei Produkten und Operationstechniken. Medacta ist Vorreiter bei der Entwicklung neuer Angebote auf Basis der minimal-invasiven Operationstechniken, insbesondere der Anterior Minimal-invasiven Chirurgie ("AMIS") für Hüftprothesen. Medacta hat seine orthopädische Expertise und sein umfassendes Verständnis des menschlichen Körpers genutzt, um die hochentwickelte "MySolutions"-Technologie zu entwickeln, die Chirurgen hochpersonalisierte präoperative Planungs- und Implantationsmethoden bietet, indem sie fortschrittliche personalisierte kinematische Modelle und 3D-Planungswerkzeuge für den Einsatz bei Hüft-, Knie-, Schulter- und Wirbelsäulenoperationen erstellt. Medacta hat seinen Hauptsitz in Castel San Pietro, Schweiz und Rancate, Schweiz, und beschäftigt rund 970 Mitarbeiter. Um mehr über Medacta International zu erfahren, besuchen Sie bitte www.medacta.com, oder folgen Sie @Medacta auf Twitter und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190412005136/de/

Contacts:

Für Medacta International

Emy Gruppo

(203) 247-5856

emy@torchcomllc.com