Original-Research: FinTech Group AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu FinTech Group AG Unternehmen: FinTech Group AG ISIN: DE000FTG1111 Anlass der Studie: ALPHA-Studie Empfehlung: Closed seit: 12.04.2019 Kursziel: - Kursziel auf Sicht von: - Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Rückzug vom JV mit der Österreichischen Post belastete das Sentiment der FinTech Group Die Montega AG hat ihren ALPHA-Case zur FinTech Group mit einer absoluten Performance von -4,2% und einer relativen Performance zum CDAX von -7,1%-Punkten geschlossen. Zwar führte die anhaltende Volatilität an den Finanzmärkten erwartungsgemäß zu einer erfreulichen operativen Entwicklung im zweiten Halbjahr 2018, das mit einem deutlichen Anstieg der Neukundenzahl im B2C-Segment sowie der Wertpapiertransaktionen abgeschlossen werden konnte. Der Rückzug vom angekündigten Joint Venture mit der Österreichischen Post sorgte jedoch für Verunsicherung und belastete das Sentiment der Aktie spürbar. Darüber hinaus deutet der Ausblick für 2019 aufgrund der bevorstehenden Investitionen zur EU-Expansion einen Ergebnisrückgang an. Die FinTech Group zählt für Montega unverändert zu den Profiteuren einer zunehmenden Volatilität an den Aktienmärkten und dürfte angesichts der hohen Wettbewerbsqualität auch im laufenden Jahr ein starkes Wachstum aufweisen. Wenngleich das aktuelle Kursniveau nach Ansicht der Analysten nach wie vor eine Unterbewertung signalisiert, wurde der Case geschlossen, da alle wesentlichen mit dem ALPHA verbundenen KPIs erfüllt sind.

